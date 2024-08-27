По пояс в воде: медики выносили пациентов из затопленной больницы в Сочи буквально на руках

Медики выносили пациентов из топленной больницы в Сочи буквально на руках

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Онучин; 5-tv.ru

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На город обрушился тропический ливень, из-за которого река вышла из берегов.

В Сочи восстанавливают движение и ликвидируют последствия крупнейшего шторма. Тропический ливень обрушился на Кубань накануне.

Дороги ушли под воду. Закрыли участок федеральной трассы. Из-за схода камней и грязи заблокировало проезд к одному из сел. В одной из больниц тяжелых пациентов пришлось выносить на руках — вода резко хлынула в здание.

О том как город пережил большой потоп, рассказал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Медсестры обессилены. Всю ночь они спасали пациентов, а после тщетно пытались справиться с потопом. Это — Хостинская городская больница города сочи. Именно в этом районе река вышла из берегов и затопила цокольный этаж учреждения.

В момент прорыва внутри находились около 60 пациентов, которых бы просто смыло, если бы не действия дежурной смены и персонала, находившегося в больнице. Пациенты оказались полностью беззащитными перед ударом стихии, персонал выносил их буквально на себе, находясь в воде по пояс.

После прибытия спасателей заработали насосы, и лишь когда вода начала уходить, в больнице смогли оценить все последствия. По сути, полностью уничтожены несколько отделений: паллиативное, диагностическое, гериатрическое — то есть то, где практически все в палатах пожилого возраста.

Снаружи — все цело, но то, что внутри, практически не подлежит восстановлению. В воде оказалось дорогостоящее оборудование, которое спасти было нереально, в том числе из-за веса аппаратов. И будут ли они работать дальше, пока неизвестно.

Дорогостоящие функциональные кровати покрыты илом, многомилионные аппараты для диагностики отключены от сети и, скорее всего, не заработают вновь.

Залиты водой компьютеры и шкафы с документами. Нанесенный ущерб лишь предстоит подсчитать.

«Мы сейчас считаем. В плане строительных работ, что необходимо будет восстанавливать, и в плане оборудования. Но оборудования пострадало очень много. Функциональные кровати, которые стояли на цокольном этаже, потом отделение, здесь маммограф, здесь флюорограф стоит», — рассказывает главный врач городской больницы № 3 Сосо Мебония.

Пока что пациенты, которых выносили из затопленных помещений, проходят лечение на оставшихся мощностях больницы. Смена же медсестер, спасших десятки жизней, еще не окончена они продолжают помогать пациентам и спасать оставшиеся медикаменты и оборудование.

Устраняют последствия непогоды сейчас по всему городу. Ситуация уже стабилизировалась, коммунальщики работают в усиленном режиме.