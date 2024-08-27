«Нападение на настоящее христианство»: Песков о решении Киева запретить УПЦ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Действия киевского режима против церкви осуждают во всем мире, подчеркнули в Кремле.

Решение киевского режима запретить Украинскую православную церковь (УПЦ) является нападением на христианство и свободу вероисповедания. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Киевский режим, к сожалению, продолжает проявлять свою сущность, это неприкрытое нападение на свободу вероисповедания. Нападение на православную церковь в целом. Нападение на христианство, настоящее христианство», — сказал он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что меры украинских властей против церкви — это «упражнения по законотворчеству», которые по очевидным причинам порицают во всем мире.

На минувшей неделе Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий запретить каноническую УПЦ. Он вступит в силу через девять месяцев при том, что напрямую противоречит Конституции страны, в которой прописана свобода вероисповедания.

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На протяжении последних лет УПЦ обвиняли в контактах с представителями Русской православной церкви (РПЦ) — это становилось поводом для рейдерских захватов православных храмов по всей стране. Теперь их деятельность окажется под полным государственным запретом на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что на западе Украины опечатали храм первой в стране румыноязычной религиозной общины, принадлежащей канонической УПЦ.