«Нападение на настоящее христианство»: Песков о решении Киева запретить УПЦ
Песков: запрет УПЦ на Украине является нападением на свободу вероисповедания
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Действия киевского режима против церкви осуждают во всем мире, подчеркнули в Кремле.
Решение киевского режима запретить Украинскую православную церковь (УПЦ) является нападением на христианство и свободу вероисповедания. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
«Киевский режим, к сожалению, продолжает проявлять свою сущность, это неприкрытое нападение на свободу вероисповедания. Нападение на православную церковь в целом. Нападение на христианство, настоящее христианство», — сказал он.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что меры украинских властей против церкви — это «упражнения по законотворчеству», которые по очевидным причинам порицают во всем мире.
На минувшей неделе Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий запретить каноническую УПЦ. Он вступит в силу через девять месяцев при том, что напрямую противоречит Конституции страны, в которой прописана свобода вероисповедания.
Читайте также
Ликвидация УПЦ: Зеленский ведет Украину в бездну
На протяжении последних лет УПЦ обвиняли в контактах с представителями Русской православной церкви (РПЦ) — это становилось поводом для рейдерских захватов православных храмов по всей стране. Теперь их деятельность окажется под полным государственным запретом на Украине.
Ранее 5-tv.ru писал, что на западе Украины опечатали храм первой в стране румыноязычной религиозной общины, принадлежащей канонической УПЦ.