Вместе с главой МАГАТЭ к Курской АЭС прибыли десятки иностранных журналистов

Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru

Рафаэль Гросси намерен оценить состояние станции после атаки украинского беспилотника.

На Курской АЭС находится с рабочим визитом гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Он поблагодарил Владимир Путина за приглашение на АЭС в условиях чрезвычайной ситуации.

Глава МАГАТЭ планирует обсудить с руководством атомной станции проблему обстрелов, а также обеспечение ядерной безопасности. Возле АЭС работает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

По приглашению Владимира Путина в Курчатов прибыл Рафаэль Гросси и практически сразу же отправился на Курскую атомную электростанцию. Там он должен оценить степень последствий атаки украинского беспилотника, который не так давно попытался влететь на территорию станции.

Вместе с главой МАГАТЭ в Курчатов прибыли десятки журналистов, в том числе иностранных изданий: это британские, французские, арабские и китайские средства массовой информации. Сейчас они находятся в городе.

На территорию станции пока никого не пускают, это — особо охраняемый объект. Журналисты в ожидании пресс-конференции главы МАГАТЭ проводят экскурсии по городу и из парка Теплый берег пытаются издалека разглядеть состояние АЭС.