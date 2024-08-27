Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Наши войска продолжают вытеснять противника с территории республики.

Российские силы освободили населенный пункт Орловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны страны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Орловка», — сообщили в ведомстве.

Также бойцы отразили семь контратак ВСУ. Противник понес потери как в живой силе, так и в военной технике.

«Потери противника составили до 530 боевиков, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 „Гвоздика“ и две 122-мм гаубицы Д-30», — уточнили в Минобороны.

Спецоперация

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт.