Фото, видео: www.globallookpress.com / Lance Cpl. Weston Brown; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

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Киевский режим нарушал международные правовые нормы и прежде. Решится ли он на новые преступления?

Власти Украины начали готовить новые провокации с применением химического оружия в связи с ухудшением положения ВСУ в зоне российской спецоперации. Из-за неудач боевиков киевский режим готов нарушить международные правовые нормы. Такое заявление сделал политолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Украина, похоже, всерьез готовится к химической войне. То есть, проигрывая на поле боя, она идет на применение конвенциального оружия. Таких случаев уже было десятки зафиксировано, еще начиная с 2022-го года», — сказал он.

Как прежде сообщали в Минобороны РФ, российские бойцы нашли в одном из украинских схронов смесь на основе нитрата таллия. По словам Никулина, она критически опасна для здоровья человека. Одно из последствий отравления — алопеция. Также это вещество поражает желудочно-кишечный тракт, центральную и периферическую нервные системы.

Никулин подчеркнул, что Украина ратифицировала конвенцию по химическому оружию, но при этом не боится нарушать международные правовые нормы. А западные страны, поддерживающие киевский режим, закрывают глаза на это.

Военный эксперт добавил, что не стоит ждать от профильных организаций на Западе объективной реакции на преступления Украины. По мнению политолога, Россия давно уже должна была начать создавать параллельные структуры со странами-участницами БРИКС, которые будут заниматься такими расследованиями.

При полном попустительстве Запада



© РИА Новости / Александр Мельников; Ruptly; 5-tv.ru

Политолог Юрий Светов отметил, что возможность применения ВСУ запрещенных вооружений сохраняется с самого начала СВО. И это — при полном попустительстве со стороны США. Очевидно, Западу нужна победа Украины любой ценой. Поэтому там не реагируют на то, что боевики используют кассетные боеприпасы. Более того, киевский режим получил от Великобритании снаряды с обедненным ураном.

Разговоры о том, что ВСУ используют токсические вещества, наносящие вред российским бойцам и мирному населению, оставшемуся в зоне СВО, велись и прежде. Однако официальные заявления руководства стран Запада звучат как «отсутствие неоспоримых доказательств». Россия также говорила и о грязной атомной бомбе, которую собирает Украины.

Что же касается найденных в схроне токсичных веществ, то Светов выразил надежду, что бойцы РФ запротоколировали находку для предоставления в организацию, занимающуюся вопросам химоружия.

Противник без принципов

Светов сравнил украинские власти с гитлеровцами, и напомнил в качестве примера: Адольф Гитлер в конце войны, когда понимал, что проигрывает, был готов использовать любое оружие, которое имел в своем арсенале. А химоружие тогда не применялось только из-за страха, что в ответ Германии придет полный конец.

«Мы должны просто быть готовыми, что по мере приближения нашей победы украинцы будут использовать все, что только можно для того, чтобы не дать России победить. <…> Мы армия, которая сражается с противником без всяких принципов», — подчеркнул политолог.

У России есть войска противохимической обороны. В то же время, уверен Светов, ВСУ могут применить также биологическое и бактериологическое оружие, а еще взорвать грязную бомбу. Россия должна быть к этому готова и иметь средства защиты.

По мнению эксперта, киевский режим решил атаковать Курскую область с целью принудить Москву пойти на переговоры на своих условиях. Для этого же боевики пытаются прорваться на территорию Белгородской области. Это значит, что вчерашний «сеанс отрезвления», который провели войска РФ на Украине, не дал результатов.

Как объяснил Светов, жизнь президента* Украины Владимира Зеленского закончится, когда завершится спецоперация.

«Мы наблюдаем двух таких политиков: (израильский премьер-министр Биньямин. — Прим. ред.) Нетаньяху в Израиле, который будет длить эту военную операцию против Газы как можно больше, чтобы в тюрьму потом не сесть, и Зеленский», — заключил политолог.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны сообщили о передаче США нелетального химоружия в третьи страны. Пентагон ежегодно выделяет десять миллионов долларов на его закупку для применения в районах дальних боевых действий.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти