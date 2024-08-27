Глава МАГАТЭ Гросси прибыл в Курчатов для оценки обстановки на Курской АЭС
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
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Рафаэля Гросси встретили глава города и директор станции.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в город Курчатов для осмотра Курской атомной электростанции (АЭС). Кадры с прибытием его кортежа оказались в распоряжении 5-tv.ru.
На видеоролике можно заметить, как кортеж, сопровождаемый полицейскими и военными, направляется в сторону Курской АЭС.
На встрече российскую сторону будут представлять глава Курчатова Игорь Корпунков и директор станции Александр Увакин.
Как сообщает агентство ТАСС, Гросси уже приступил к инспектированию АЭС.
Как отмечал прежде гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, обстановка вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться. По его информации, количество сообщений о подготовке провокаций со стороны Украины продолжает расти.
Кроме того, боевики ВСУ уже несколько раз пытались атаковать Курскую и Запорожскую АЭС с помощью беспилотников.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны предупредили о возможных провокациях ВСУ с токсичными химикатами.