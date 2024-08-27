Кириллов: Украина может готовить провокации с токсичными химикатами в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp Schulze; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В августе нашли в одном из схронов ВСУ нашли боеприпасы с химическими веществами.

Украина может начать готовить очередные провокации с применением токсичных химикатов в зоне проведения спецоперации. Такое заявление сделал начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Генерал-лейтенант выступил на брифинге Минобороны России по вопросам нарушения Незалежной и Соединенными Штатами международных договоренностей о запрещении химического и биологического оружия.

«Имеющаяся информация об импорте Украиной химических реагентов и средств защиты не исключает подготовки Киевом очередных провокаций с токсичными химикатами в зоне проведения специальной военной операции», — сказал он.

Отмечается, что 13 июля 2024 года были получены данные о подвозе боеприпасов с химвеществами раздражающего действия в подразделения третьего аэромобильного батальона ВСУ. В августе в одном из украинских схронов они были обнаружены. В частности, нашли готовые к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия, а также тактические смеси раздражающего действия. Они входят в Список три Конвенции по химическому оружию (КХО).

Согласно оперативным данным Минобороны, украинских боевиков готовят к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства.

В оборонном ведомстве призвали международное сообщество, в том числе Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), принять меры для контроля соблюдения положений конвенции Украиной и недопущения разработки, производства, накопления и применения такого оружия.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что расчеты противотанковых орудий «Рапира» поразили выявленные позиции пехоты ВСУ.