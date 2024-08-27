В Белгородской области ограничили въезд в село Вязовое

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Нортон; ВКонтакте / Вячеслав Гладков / gladkov_vv; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Обстановка в регионе остается сложной.

Власти Белгородской области ограничили въезд в село Вязовое Краснояружского района. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ограничиваем въезд. Формируем списки на единоразовую выплату в 15 тысяч рублей», — заявил в опубликованном видео губернатор.

Гладков указал, что подобный режим уже был введен в селе Колотиловка.

Губернатор Белгородской области добавил, что уже на завтра, 28 августа, запланировано заседание оперативного штаба, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о необходимости эвакуации жителей населенных пунктов Дроновка и Пороз Грайворонского округа. Это также касается и села Старый Хутор, который расположен в Валуйском городском округе.

Как указал Гладков, сейчас обстановка в регионе продолжает оставаться сложной. Он подчеркнул, что специальные комиссии доведут отдельно до каждого жителя информацию как по выплатам, так и по эвакуации.

В настоящее время на территории Белгородской области действует режим ЧС федерального характера. Как отмечал глава МЧС Александр Куренков, масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 19 августа планировали закрыть въезд в пять населенных пунктов Белгородской области.