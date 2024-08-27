Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Durov; 5-tv.ru

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По данным французской прокуратуры, основателя Telegram подозревают в причастности к совершению преступлений по 12 пунктам.

Предпринимателя, миллиардера, основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже в субботу, 24 августа. Все это время его держат под стражей, уже продлевали срок ареста, но до вчерашнего вечера официального обвинения не предъявляли. И вот, наконец, весь список из 12 преступлений озвучили.

В чем Париж обвиняет Дурова, что об этом говорит президент Франции Эммануэль Макрон, а также какой срок грозит бизнесмену и какие у него перспективы — обо всем, что известно к этому часу в материале 5-tv.ru.

Задержание Павла Дурова

Новость об аресте основателя одного из самых популярных мессенджеров мгновенно разлетелась по всему миру. Люди продолжают следить за событиями, переживая за судьбу Дурова и всячески поддерживая его.

Непреклонно стоят на своем лишь французы. По данным СМИ, на бизнесмена во Франции был выписан ордер Национального управления судебной полиции. Дурова 24 августа всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже объявили в розыск.

Дуров и его 12 преступлений

Прокуратура Парижа накануне, 26 августа, в официальном заявлении заверила в следующем: арест Дурова стал «частью судебного расследования, открытого 8 июля 2024 года по итогам предварительного инициативного расследования, проведенного отделом по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа».

Содержание бизнесмена под стражей продлено 25 августа на 96 часов, то есть до 28 августа. Французская прокуратура предъявила Дурову обвинение в совершении 12 преступлений. Среди них — мошенничество, распространение наркотиков и детской порнографии. Был еще такой пункт: отказ предоставить по запросам уполномоченных органов информацию или документы, необходимые для осуществления и использования разрешенного законом прослушивания.

Макрон о задержании Дурова

Французский президент прокомментировал на странице в соцсети X задержание Павла Дурова в Париже. В частности, он заявил, что это было сделано в рамках «продолжающегося судебного расследования».

«Это не в коем случае не политическое решение. Решение будут принимать судьи», — написал Макрон.

Он также добавил, что Франция привержена «свободе высказываний мнений», это, по его словам, «так и останется». А в условиях верховенства закона в соцсетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках ограничений, которые «установлены законом для защиты граждан и уважения их основных прав».

Какой срок грозит Павлу Дурову

За предъявленное основателю Telegram обвинение в 12 преступлениях грозит серьезный тюремный срок, его сейчас держат под стражей. В совокупности Дурова могут лишить свободы на срок до 20 лет. Следствие ведут подразделение по борьбе с киберпреступлениями и управление по противодействию мошенничеству.

При этом сотрудников посольства России в Париже не допускают к Дурову. Прежде официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва проследит за проявлением международными организациями бдительности и соблюдением мер охраны прав человека, а также гарантий свободы слова.

Кто был на борту с Дуровым

Известно, что на борту самолета находились еще два человека — личный телохранитель и, как предполагается, девушка-блогер Юлия Вавилова. Есть версия о том, что именно социальные сети навели французских правоохранителей на след основателя Telegram. Сама Вавилова не выходит на связь и давно не появлялась в России.

Как сообщила газета Le Figaro со ссылкой на свои источники, правоохранители завершили сегодня допросы телохранителя и спутницы Дурова. Двоих задержанных отпустили.

Заявление команды Telegram

Команда онлайн-платформы, в свою очередь, заявляла, что соблюдает все законы Евросоюза, и назвала обвинения со стороны Франции абсурдом. Еще отмечается, что модерация Telegram соответствует отраслевым стандартам.

«Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой. Почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и как источник важной информации», — говорится в сообщении.

Кроме того, стоит отметить, что на фоне происходящего число скачиваний мессенджера Telegram выросло по всему миру. Более того — во Франции приложение поднялось на первую строчку рейтинга в категории соцсети.

Мировая реакция

Тем временем вся мировая общественность продолжает реагировать на то, что Дурову грозит тюремный срок. В его поддержку высказались политики, журналисты и представители бизнеса.

В том числе в поддержку Дурова выступил американский журналист Такер Карлсон. Он в беседе с бывшим независимым кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди-младшим заявил, что Белый дом поощряет Париж и Макрона в вопросе ареста бизнесмена. Карлсон назвал это «отличительной чертой диктатуры».

«Мы потеряли Европу. В Европе теперь нет свободы слова. Посмотрите, что случилось с (американским предпринимателем. — Прим. ред.) Илоном Маском. Из него сделали злодея, потому что его платформа была единственной, на которой было разрешено свободно выражать свои мысли», — заявил журналист.

Кеннеди-младший, в свою очередь, подчеркнул, что в Европе нет свободы слова. Он упомянул и Макрона, который «должен быть героем Демографической партии, но каким-то образом стал злодеем».

За судьбой Павла Дурова также пристально следят и в Объединенных Арабских Эмиратах. Все-таки у бизнесмена есть гражданство и этой страны. Власти ОАЭ направили правительству Франции запрос на предоставление консульских услуг в срочном порядке.

Вместе с тем экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила в беседе с 5-tv.ru, что задержание Дурова показывает отсутствие свободы слова на Западе. По ее словам, россияне, считающие Запад чем-то фантастическим, должны теперь задуматься.

Бизнесмен сам мог считать, что в Европе все замечательно. Однако там нет свободы и верховенства закона. К тому же, добавила Кнайсль, в Еврокомиссии считают Telegram платформой для заговоров, а его пользователей — конспирологами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дуров содержится в здании Национального бюро по борьбе с мошенничеством.