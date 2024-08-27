КХЛ и Т-Банк досрочно продлили соглашение о партнерстве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Оно будет действовать до 2030 года.

Континентальная хоккейная лига и Т-Банк досрочно подписали партнерское соглашение, которое будет действовать до 2030 года.

Отмечается, что опыт совместной работы за прошедший год оказался крайне плодотворным — в частности, созданы новые каналы по продаже билетов на матчи. Кроме того, проводились различные акции, розыгрыши и другие активности с участием хоккейных фанатов.

«Мы провели около 30 активностей с болельщиками, которые дали положительный результат, мы били рекорды и по посещаемости на матчах, это более 5 млн, и по просмотрам в среднем на всех наших платформах. Поэтому мы довольны сотрудничеством», — рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Стороны считают, что важнейшей задачей сегодня является увеличение аудитории спортивных поклонников, как среди игроков, так и среди зрителей. Особое внимание будет уделяться семьям с детьми.

«Мы по-прежнему будем работать с фокусом на семейную и детскую аудиторию, это наше стратегическое направление. Мы придумали много интересных проектов, в этом году у нас запланирован достаточно большой тур по городам присутствия КХЛ, где планируется много активностей для болельщиков», — заявил финансовый директор «ТКС Холдинга» Илья Писемский.

Еще одно важное направление работы для КХЛ — популяризация хоккея в цифровом пространстве. Для этого создается специальный контент, проекты и финансовые продукты, которые помогают поддерживать интерес к спорту.