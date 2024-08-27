Был приказ: ООН прекратила свою гуманитарную миссию в секторе Газа

Фото, видео: Reuters / Mahmoud Issa; 5-tv.ru

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Ситуация в палестинском анклаве продолжает обостряться.

ООН остановила операции по оказанию помощи в секторе Газа после приказа Израиля эвакуироваться. Как сообщает агентство Reuters, деятельность организации оказалась парализована после того, как Тель-Авив призвал покинуть город в центральной части палестинского анклава, где находится главный оперативный центр ООН.

По заявлению его представителя, осуществлять гуманитарные миссии в регионе практически невозможно из-за высокого риска для сотрудников.

Ситуация обострилась после провалившихся переговоров Израиля и ХАМАС, прошедших накануне в Каире. Стороны так и не смогли договориться об условиях прекращения огня. Тем временем с начала боевых действий в секторе Газа погибли более 40 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сектор Газа оказался под угрозой критической нехватки воды. Людям приходится рисковать своими жизнями ради добычи ограниченного ресурса. При этом в регион сейчас пришла и экстремальная жара, что также накладывает отпечаток на проблемы с питьевой водой.