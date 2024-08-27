Люди все чаще скачивают Telegram после задержания Дурова во Франции

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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В американском сегменте App Store этот мессенджер занял третье место в рейтинге соцсетей.

Количество скачиваний приложения Telegram в App Store по всему миру выросло после задержания его создателя Павла Дурова во Франции 24 августа. К такому выводу пришли авторы исследования аналитической компании Sensor Tower, подсчитавшие загрузки Telegram на iOS к 26 августа. Это число увеличилось на 4% по сравнению с предыдущим днем.

Мессенджер стал лидером по загрузкам в App Store в категории соцсетей и вышел на третье место в общем рейтинге приложений. Отмечается, что рейтинг Apple в App Store, как правило, отражает сочетание таких показателей, как количество установок приложений и скорость загрузки, а также ряда других факторов.

По данным разработчика приложений Appfigures, сегодняшний рейтинг Telegram — самый высокий на платформе как минимум с 1 января 2023 года. В компании подчеркнули, что на второе место в США мессенджер вышел только в ночь на понедельник, а не сразу после сообщений о задержании Дурова.

Тем временем, писал ранее 5-tv.ru, в Париже сотрудники правоохранительных органов завершили допросы телохранителя и ассистентки Павла Дурова. Как сообщают журналисты, и мужчина, и женщина после бесед были отпущены.