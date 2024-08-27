Бывшая возлюбленная Мэттью Перри заявила об ошибке в расследовании его смерти

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кэти Эдвардс много лет работала ассистентом актера. Кроме того, у них был непродолжительный роман.

Экс-возлюбленная американского актера Мэттью Перри, а также в прошлом его ассистент Кэти Эдвардс сомневается в имеющихся результатах расследования обстоятельств его смерти. Она подозревает, что правоохранители допустили ошибку, так как в деле много «дыр», к некоторым аспектам работы следователей у женщины серьезные вопросы. Об этом она поделилась с журналистами издания The Mirror.

Не так давно появилась информация, что Перри якобы вводил себе наркотики по меньшей мере 21 раз в последнюю неделю жизни. Но Эдвардс в это не верит. Она говорит, что бывший очень боялся игл и даже предупреждал, что никогда не будет делать уколы. Артист считал иглы смертельно опасными.

Кроме того, сообщалось, что инъекции кетамина звезде мог делать помощник. Эта версия кажется Кэти еще более невероятной, ведь у того не было даже медицинской подготовки. Эдвардс также считает, что ее бывший не мог быть зависим от кетамина, ведь у него была настоящая фобия.

«Это странно: Мэттью всегда говорил мне, что никогда, никогда не использовал бы иглу, чтобы ввести что-то в свое тело. Он даже татуировки делать не хотел… Я всегда оставалась с Мэттью, еси он принимал наркотики. Я не хотела, чтоб у него сличила переодозировка или еще что-нибудь, и я могла позвонить 911», — заявила Эдвардс.

Кэти встречалась с актером в 2006 году, а также работала на него и оставалась близким другом. Она уверена, что хорошо знает Перри, поэтому и подчеркнула: если бы актер действительно получил большую дозу кетамина через укол, дома нашлись бы хоть какие-то тому свидетельства — само вещество или принадлежности для уколов. Ничего подобного следователи в жилье умершего не нашли.

Ранее 5-tv.ru сообщал о первых задержаниях по делу Перри. По мнению следователей, каждый из них так или иначе мог быть причастен к поставкам и приобретению кетамина для актера. А потом помощник звезды Мэттью Перри — Кеннет Ивамас — признал свою вину в смерти актера.