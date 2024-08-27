Жертвы аферистов: как липовые мастера обманывают доверчивых пенсионеров

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Мошенники пользуются лазейками в законе, чтобы избежать наказания.

Петербургские полицейские вышли на охоту за изобретательными мошенниками, которые под видом домашних мастеров обманывают доверчивых пенсионеров. Аферисты ловко придумывают несуществующие проблемы, а затем выманивают у стариков последние деньги, лишь бы все починили и не случилось аварии. Как найти на них управу — выяснял корреспондент «Известий» Степан Поминов.

Сомнительный товарный чек, подставная фамилия и роспись — вот и все, что осталось у 90-летней пенсионерки после визита электриков. Представившись коммунальщиками, двое неизвестных в подъезде «отремонтировали проводку», которая шла в квартиру наивной старушки.

Увидев перед собой пожилую женщину, мастера сразу поняли, это их клиент. Начали запугивать последствиями, которые грозят, если срочно не сделать дорогостоящие работы. В итоге довели пенсионерку до такого состояния, что она была готова отдать последние сбережения.

«А у меня сердечный приступ, я в это время плохо соображаю. И они: „Ой, нет у вас еще это, это“. И я дала еще десять тысяч… А у меня, вообще, больше денег нет, я бедная пенсионерка», — рассказывает пострадавшая, представившаяся Тамарой.

За происходящим наблюдали соседи, но вмешаться решилась лишь одна из них. Вызвала полицию, и это произвело на гостей нужный эффект. Лжеэлектрики даже не потрудились ничего объяснить — просто пулей выбежали из подъезда. Схема, которую они используют, одна из самых распространенных. Подобные аферисты орудуют по всей стране.

В Красноярске мастер по ремонту бытовой техники специально искал пожилых клиентов, чтобы запудрить им мозги. Сломанную технику он даже не пытался осматривать, а объяснял, что исправить проблему может дистанционно — с помощью хитрого компьютерного оборудования.

В итоге, забрав двадцать тысяч рублей, мастер спешно удалился. Но на выходе из квартиры его ждали не наивные пенсионеры, а полицейские, которые проводили оперативный эксперимент.

Пенсионерку Людмилу из Нижнего Новгорода, как и обманутую Тамару, взяли напором — сначала мастер перепугал ее смертельной опасностью. Из-за одного прибора, якобы, может сгореть весь дом. И тут же предложил решение — позвать напарника с «золотыми руками», который оказался как нельзя кстати неподалеку от нужного адреса. Замена реле для себя и соседа обошлась Людмиле Храбровой в 60 тысяч рублей.

«Он просто зашел в квартиру, тыкнул в розетку. Увидел, что там есть 230 вольт и сразу говорит: „Вы знаете, у вас тут 290, вам необходимо срочно все поменять“. Не показывая бабушке. Бабушка засуетилась, она говорит — хорошо. В этот момент второй человек стоит уже внизу и ждет звонка. Он ему звонит и тот тут же поднимается и говорит: „Здравствуйте, я мастер“. Показывает удостоверение», — объясняет Андрей Четвергов, крестник пострадавшей.

Разбираться с фальшивыми электриками теперь приходится родственнику Людмилы. Сами они себя аферистами не считают. По их версии, они помогают одиноким старикам заменить старые приборы на новые. И неважно, что оценивают такие работы в несколько раз дороже, чем коллеги.

«Вы понимаете, нет никакого акта контрольного измерения. Пришел агент, который работает по доверенности. И предложил установку электрооборудования, во избежание того, что может пострадать техника в случае скачков электроэнергии», — делится один из мастеров.

Заканчивается все это тем, что пожилые люди, ставшие жертвами обмана, не верят уже никому. Открывать двери отказываются даже нам.

Вопросом возвращения денег пожилой женщине теперь занимаются сотрудники полиции. Найти предполагаемых преступников, вероятно, помогут камеры наблюдения, установленные в подъезде. Правда спустя два месяца после произошедшего пенсионерку пока так и не ознакомили с ходом расследования.