Завершились допросы телохранителя и спутницы Павла Дурова

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Durov

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Французские правоохранители отпустили двоих задержанных.

Во Франции сотрудники правоохранительных органов завершили допросы телохранителя и ассистентки основателя Telegram Павла Дурова. Как сообщают журналисты газеты Le Figaro со ссылкой на собственные источники, и мужчина, и женщина после бесед были отпущены. Предположительно, речь может идти, в том числе, о блогере Юлии Вавиловой, именно ей журналисты отводят роль таинственной спутницы Дурова, которую также называют его ассистенткой.

«Его (Дурова. — Прим. ред.) телохранитель и помощница, которая постоянно находится с ним, были допрошены следователями, прежде чем их отпустили на свободу», — сказано в материале.

Основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа и предъявили обвинение в 12 преступлениях — соучастие в мошенничестве, распространение наркотиков и детской порнографии, что грозит серьезным тюремным сроком, его держат под стражей. Мера пресечения была продлена. Работников российского посольства к Дурову не допускают.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва проследит за тем, как международные организации будут проявлять бдительность и соблюдать меры охраны прав человека и гарантии свободы слова. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение о задержании Дурова неполитическим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мировая общественность отреагировала на задержание Павла Дурова.