Российские зенитчики нанесли удар по «опорникам» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как российские зенитчики нанесли удар по опорным пунктам ВСУ

Фото, видео: Река Александр / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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ВС РФ уверенно теснят противника в зоне проведения спецоперации.

Расчет ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты ВСУ в приграничье Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Зенитчики круглосуточно выполняют роль надежного щита для нашей пехоты. Расчеты эффективно борются с разведывательными и ударными беспилотниками, а также баллистическими ракетами.

Современная радиолокационная техника комплекса позволяет легко находить воздушные цели. После выполнения задачи зенитчики моментально покидают позицию, оставаясь неуязвимой для орудий противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.