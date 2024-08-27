«Известия» получили премию «Золотой Луч»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Телеканал победил в номинации «Информация и публицистика».

Объявлены лауреаты престижной национальной телевизионной премии «Золотой Луч». Церемония состоялась в Москве. В одной из самых престижных номинаций — «Информация и публицистика» — победил телеканал «Известия».

«Мы работаем именно для нашего зрителя, мы доносим информацию зрителю так, чтобы ему было удобно смотреть, на любом устройстве, в любом формате, со звуком и без звука. И наш уникальный формат, мне кажется и премия показывает, он востребован. Нравится зрителям и оценен нашими коллегами», — отметила Влада Левицкая, руководитель редакции телеканала «Известия».

Премия «Золотой луч» была учреждена в 2009 году. Традиционно в конкурсе принимают участие телеканалы, которые транслируются посредством спутниковых и кабельных операторов, а также в интернете на территории РФ и за рубежом на русском языке.

Ранее 5-tv.ru писал, что проект МИЦ «Известия» «Бессмертный город» о блокадном Ленинграде вошел в число лауреатов медиапремии «Апостол». Его авторы графически воссоздали атмосферу тех 900 дней: опустевшая квартира на Невском, полуразрушенный от снарядов Эрмитаж, филармония.