На Сочи обрушился сильнейший ливень

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Из-за непогоды были закрыты даже пляжи.

Ливневые дожди прошлым вечером затопили курортную столицу России — Сочи. Там сейчас не пройти и не проехать по улицам. Жителей предупреждали о непогоде, но таких обильных осадков точно никто не ожидал. Протекла даже крыша в зале, где этим вечером пел Стас Михайлов. О ситуации на Черноморском побережье рассказывает корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Залповый ливень пронесся буквально по всем районам Сочи, но несмотря на то, что сейчас дождь в этом месте закончился, проблемы на этом не закончились. На улицах, где присутствует уклон, образовались мощные, бурные реки, которые не ослабевают. Буквально только смельчаки рассчитывают подняться по таким дорогам вверх без последствий.

Больше всего непогода доставила неудобств, конечно же, автомобилистам, особенно в местах с перекрестками, где соединяются два течения. Здесь образовались небольшие заторы, но автомобили хотя бы едут, а вот пешеходам пройти по этим лестницам очень сложно и, наверное, даже опасно.

— А как, это единственный маршрут, где можно пройти? — спрашиваем у местного жителя.

— Да, — отвечает мужчина.

Вода устремилась не только по городским магистралям, местами затопила и первые этажи зданий... Где-то не выдержали крыши, например, в зале, где проходил концерт Стаса Михайлова.