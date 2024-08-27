Конец свободе слова? Весь мир следит за судьбой Павла Дурова

Фото, видео: www.globallookpress.com / lukomore. org; 5-tv.ru

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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал арест основателя Telegram не политическим решением.

Не только миллиард пользователей Telegram, а также чиновники, политики и бизнесмены во всем мире сейчас внимательно следят и даже пытаются поучаствовать в судьбе Павла Дурова, который оказался за решеткой в Париже. Вот только французы делают все, чтобы в этой истории не появились лишние участники.

России уже отказали в консульском доступе, хотя Дуров — гражданин РФ/ Еврокомиссия сказала, что это не ее дело. Хотя бы минимально удалось заработать на ситуации мелким торговцам, завалившим маркетплейсы футболками в поддержку создателя Telegram.

Или всевозможные конспирологи, внимательно отсмотревшие интервью Дурова с двумя стульями на фоне и, строящие свои выводы на фразе «он все знал заранее».

Так или иначе провернуть это дело по-тихому у Франции вряд ли получится. Сегодня Дурова назвали соучастником 12 преступлений и даже не стали скрывать, что главная вина — в том, что он отказывается сотрудничать. Тему продолжит европейский обозреватель «Известий» Виталий Чащухин.

На исходе вторых суток ареста Павла Дурова стало известно, если не место его содержания, то — совершенно точно — где его будут допрашивать. Сразу несколько источников указывают — основатель Telegram может находиться в штабе французского Национального бюро по борьбе с мошенничеством, в том числе и в киберпространстве. Здание без решеток на окнах больше похоже на место для совершения сделок. Возможно, нечто напоминающее торг, а вовсе не допрос, там в эти часы и происходит.

«Убежден, что французское правительство получило инструкции или „дружеское давление“ со стороны Вашингтона с просьбой арестовать господина Дурова, чтобы „прессовать“ его. Если конкретно, я думаю, что цель этого маневра — чтобы Telegram стал похож на WhatsApp или Instagram, которые якобы защищены, но, на самом деле, открыты для всех возможных расследований со стороны секретных служб», — заявил политолог Эммануэль Леруа.

Выпустила, наконец, свое обещанное заявление и французская прокуратура: Дурова удерживают из-за расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях.

«Эта мера принята в рамках открытого судебного расследования от 8 июля 2024 года, после предварительного инициативного расследования, проведенного отделом J3 (борьба против киберпреступности — Junalco) прокуратуры Парижа», — сказано в официальном заявлении.

При этом, президента Макрона хейтят по всем соцсетях — от Илона Маска до рядовых пользователей. Он тоже к вечеру не выдержал и обвинил своих критиков во лжи.

«Арест главы Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это никоим образом не политическое решение. Решение принимают судьи», — написал Макрон в соцсети X.

Тем временем, срок задержания Дурова продлен еще на 48 часов, а такое, говорят, бывает только в случае очень серьезных обвинений вплоть до терроризма. Французские жандармы, впрочем, сейчас могут приписывать ему все что угодно: и наркоторговлю, и педофилию, и отмывание денег, и незаконный оборот оружия… Если ты — CEO платформы, отвечай за все, что может на ней происходить.

Бывший пресс-секретарь основателя мессенджера прямо называет это политическим преследованием.

«Ответственность за то, что размещают пользователи, несут пользователи. Это прописано в пользовательском соглашении каждой платформы… Платформа обязана выполнять требования законодательства той страны, в которой она работает, так действует, в том числе, и Telegram», — объяснил он.

Зато это вроде как вполне вписывается в новую и весьма противоречивую доктрину ЕС — не так давно Еврокомиссия значительно ужесточила контроль за соцсетями и глобальными медиаплатформами через принятие так называемого «Закона о цифровых услугах», обязав платформы бороться с криминальным контентов, раскрывать свои алгоритмы и отчитываться. В последнее время дела против соцсетей X, TikTok и запрещенной в России Меты* только множились.

Единственная позитивная оговорка — никаких арестов и уголовного преследования. Но, судя по кейсу Павла Дурова, во Франции, похоже, решили пренебречь и этой рекомендацией ЕС.

«В конечном итоге это способ заставить их сотрудничать со спецслужбами во Франции или с ФБР в Соединенных штатах», — уверен Тьерри-Поль Валет, основатель движения «Граждане в желтых жилетах».

В недавнем интервью Такеру Карлсону Павел Дуров подтвердил — за ним ведется самая настоящая охота.

Разговор с Такером происходил на фоне тех самых двух стульев из тюремных баек. Но теперь основатель Telegram — и сам перед таким выбором: начинать сотрудничать с властями и слить почти миллиард своих пользователей или идти до конца за неограниченные свободы и отправится минимум на 20 лет за решетку.

«Если они будут вынуждены передать ключи правительству недружественных нам государств, все переписки, за все годы, что люди вели в Telegram, станут доступны правоохранительным органам и спецслужбам», — напомнил Петр Левашов, разработчик программного обеспечения.

С учетом продления срока задержания основателю Telegram должны либо предъявить обвинения, либо выпустить в течение следующих двух дней.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ