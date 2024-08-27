«Я просто на дне»: звезда сериала «Чики» осталась без денег из-за ипотеки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Девушка пожаловалась, что уже полгода не получала предложений по работе.

Актриса Алена Михайлова оказалась в отчаянном положении из-за покупки квартиры в ипотеку. В соцсети звезда сериала «Чики» призналась, что осталась совершенно без денег.

По словам актрисы, при покупке жилья ее обманули с рассрочкой, после чего она взяла ипотеку. Однако сейчас она сидит без работы и не может выплачивать кредит. Продать квартиру она тоже не может, так как потеряет «кучу денег». В результате, признается Михайлова, она оказалась «просто на дне».

«И больше нет желающих мне помочь. 27-го ипотеку платить. Через три дня у меня закончится еда. Я не могу больше так существовать. Я не хочу», — в отчаянии пишет Михайлова.

Проблема в том, что актриса уже полгода не получала предложений по работе. Из-за этого она была вынуждена влезть в долги, которые пока не знает, как отдавать.

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