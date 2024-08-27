Массированная атака: серия взрывов прогремела в ряде областей Украины

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Поражены объекты энергетической инфраструктуры.

Атака с земли, воды и воздуха. Российская армия нанесла один из самых мощных ударов по критически важным объектам инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины. ПВО противника попросту не смогло справиться с таким количеством беспилотников и ракет. Судя по заявлениям из Киева, не меньше 200. В результате горят склады, сорваны железнодорожные перевозки…

Серия взрывов прогремела в Винницкой, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях. Во Львовской и Харьковской повреждены газокомпрессорные станции. Поражен аэропорт Жуляны под Киевом. СМИ Ивано-Франковска сообщили, что было попадание в емкости с горюче-смазочными материалами и ангары с новой западной техникой. Громко было во Львове и в Житомире. В Хмельницкой области поражена местная ТЭЦ. О целях атаки и ее последствиях подробнее — корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Регулировщики на улицах вместо светофоров, звуки сирен и столбы дыма на стратегических оборонных объектах. И, пожалуй, самая яркая иллюстрация удара — в студии телемарафона, ведущая которого докладывает об успехах ВСУ, выключается камера.

Этот удар по инфраструктуре киевского режима стал, пожалуй, самым массированным за все время СВО. Были задействованы самые разные виды высокоточного оружия — от беспилотников типа «Герань» до крылатых и баллистических ракет. Они были выпущены в разное время с земли, воздуха, моря, летели с разной скоростью по объектам, разбросанным за тысячи километров друг от друга, но цели поразили почти одновременно. В российском Минобороны происходящее прокомментировали сухо, без подробностей.

«Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные цели поражены», — информировали в военном ведомстве.

Количество видео в украинских соцсетях не дает полной картины и не передает масштаб удара — там действует запрет на публикацию подобных роликов.

Объекты военной инфраструктуры и энергетики уничтожены, как минимум, в 15 областях. Проще сказать, куда не прилетали ракеты. Били по предприятиям, которые составляют основу тыла ВСУ. По данным Минобороны России, объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Львовской, Ивано-Франковской областях, газокомпрессионные станции, места хранения авиационных средств поражения.

В Полтавской области уничтожен крупный промышленный объект. Электроподстанции — в Ровно и Одессе, энергетическая инфраструктура — в Луцке. Чтобы не вызывать тотальный обвал всей системы, Укрэнерго отключило свет практически во всей стране.

«Водоснабжение приостановлено, все мы видим, что город без электроэнергии. Работают спасатели, экстренные службы. Пока не могу дать информацию, когда будет электроэнергия. Ситуация критическая, будем действовать следующим образом: сразу после отбоя воздушной тревоги „Водоканал“ на генераторах начнет подавать воду. Воду дадим только на два часа…» — обратился к горожанам глава Житомира Сергей Сухомлин.

Проблемы с энергоснабжением вызвали коллапс на железной дороге. Больше всего досталось транспортной инфраструктуре Сумской области. Там встали все железнодорожные составы. Электровозы пытаются заменить резервными тепловозами.

Это только часть информации, которая попала в открытый доступ, но уже сейчас понятно, что комбинированный удар серьезно усложнил логистику ВСУ.