Более 330 семей воссоединились после эвакуации из Курской области

МЧС: свыше 330 семей воссоединились после эвакуации из Курской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Продолжаются поиски людей, с кем родственники не смогли установить связь.

Сотрудники МЧС и волонтеры помогли воссоединиться свыше 330 семьям, которых эвакуировали из приграничных районов Курской области. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил замдиректор департамента информационной политики чрезвычайного ведомства Артем Шаров.

Он подчеркнул, что продолжаются поиски людей, с кем родственники не смогли установить связь.

«За прошедшие сутки удалось установить местонахождение людей и организовать с ними связь по 61 заявке. Всего благодаря проведенной работе воссоединились более 330 семей», — приводит ТАСС его слова.

Вместе с тем Шаров рассказал, что более 11,5 тысячи эвакуированных, включая 3,5 тысячи детей, находятся сейчас в пунктах временного размещения (ПВР), лечебных и социальных учреждениях, детских оздоровительных лагерях. Всего в 28 регионах России развернуто 197 ПВР.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за сутки ВСУ потеряли 400 боевиков в приграничье Курской области. Армия России продолжает ликвидировать противника, проникнувшего на территорию страны.