Фото: Reuters / CBC / CTV

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Бывшего члена карательной дивизии СС «Галичина» отныне ищет Интерпол.

К розыску бывшего члена карательного подразделения СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунка) подключились 15 стран-членов Интерпола. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«В августе этого года фигурант внесен в базу розыска Генерального секретариата Интерпола. На сегодняшний день 15 стран — членов Организации уже подключились к его розыску», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД РФ подчеркнули, что Интерполу потребовалось почти десять месяцев, чтобы учесть все доводы российской стороны и принять положительное решение о внесении Гунько в розыскные листы как участника массового убийства мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

Также в министерстве выразили надежду, что военный преступник сможет понести заслуженное наказание.

Скандал с чествованием Гунько в канадском парламенте разразился в прошлом году. Тогда престарелому нацисту стоя аплодировали премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент* Украины Владимир Зеленский. Позже спикер, пригласивший Гунько на заседание, был вынужден покинуть свой пост.

Следственный комитет России возбудил против Гунько уголовное дело по статье о геноциде, однако Канада отказала в его выдаче.

Ярослав Гунько в 1944 году, находясь в составе «Галичины», участвовал в убийстве не менее 500 граждан СССР в населенном пункте Гута Пеняцкая. В числе убитых были евреи и поляки. Преступники зверски расправлялись с ними, расстреливая и сжигая заживо в домах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в канадском городе Оквилл снесли памятник украинской дивизии CC «Галичина».

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти