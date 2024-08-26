«Борьба будет жесткой»: отстоит ли Грузия свой суверенитет под натиском Запада

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Российская внешняя разведка сообщила о подготовке США и их европейскими партнерами «цветной революции» в республике.

Грузинскому народу предстоит жестокая битва за национальные интересы. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил политолог Евгений Михайлов, комментируя появившуюся информацию о том, что США готовят в Грузии «цветную революцию» перед осенними выборами в парламент республики.

«Совершенно очевидно, что американцам не нравится то, что сейчас происходит в Грузии. А именно то, что правящая партия „Грузинская мечта“ не желает молча наблюдать за тем, как иностранные агенты, а это сотни, а то и тысячи организаций, финансируемых западными платформами и фондами, дестабилизируют обстановку в стране, разлагают общество и имеют возможность влиять на умы и политическую обстановку в республике», — отметил политолог.

Он напомнил о крайне негативной реакции западных правительств на принятие в Грузии закона об иноагентах, борьбу с ЛГБТ* и отстаивание традиционных ценностей.

Поэтому, заметил Михайлов, не удивительно, что Запад сейчас действительно готовит «цветную революцию» в республике с целью сменить неугодное ему правительство и изменить политический вектор страны.

«Сейчас сотни миллионов долларов вкладываются в информационную повестку, дискредитацию власти и финансирование общественных организаций, которые выводят людей на улицы. Грузинское население достаточно бедно, поэтому выделяются деньги на подпитку массовых протестов, выдачу денег людям из сел, которые приедут на митинги против власти. Также известно, что определенные прозападные представители армянской диаспоры тоже имеют отношение к раскачке обстановки», — рассказал политолог.

По мнению Михайлова, грузинскому руководству в одиночку будет крайне сложно удержать ситуацию под контролем. Поэтому тем странам, которые хотят, чтобы Грузия сохранилась традиционной и партнерской, в первую очередь России, необходимо приложить максимум усилий для налаживания дипломатического контакта и оказания консультационной поддержки властям республики.

«У нас большая грузинская диаспора, у нас серьезные исторические связи с Грузией. Соответственно, молча наблюдать за тем, как Грузию пытаются сломать, когда она только-только начала поворачиваться лицом к России, нельзя. Нужно приложить максимум различных усилий для того, чтобы грузинская власть, грузинский народ устояли под мощнейшим давлением Запада», — подчеркнул Михайлов.

Эксперт указал на то, что грузинское общество сейчас расколото: одна его часть выступает за суверенитет и поддерживает «Грузинскую мечту», а другая, воспитанная не только в антироссийских, но даже в антигрузинских настроениях, отстаивает прозападные интересы.

Между этими слоями грузинского населения и будет основная битва, отметил Михайлов. При этом вторую часть общества, прозападную, щедро финансируют американцы, тогда как у грузинского руководства не так много денег, чтобы продвигать свою, суверенную, повестку и противодействовать влиянию Запада.

«Грузинские политики сейчас в эфирах объясняют населению, что Грузия может погрязнуть в интригах западных партнеров и ее может не стать, если ее развернут против России. Битва идет жестокая, но за последний год мы видим, что грузинское общество меняется в сторону защиты национальных интересов. И это выгодно России», — резюмировал политолог.

Михайлов добавил, что на парламентских выборах в октябре «Грузинской мечте» необходимо большинство. Борьба идет именно за это, чтобы в итоге убрать ставленника Запада Саломе Зурабишвили — номинального президента Грузии.

Отработанная технология

© РИА Новости / Стрингера; 5-tv.ru

Возможно, исторический опыт поможет грузинам не повторять ошибок прошлого и не допустить на этот раз победы «цветной революции», которая, как показало время, не привела республику ни к чему хорошему.

Декан ФСНиМК Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов напомнил, что в 2003 году в Грузии произошла так называемая «революция роз», в ходе которой американцы свергли достаточно лояльного к ним главу республики Эдуарда Шеварднадзе и поставили вместо него Михаила Саакашвили.

Эксперт отметил, что подобными действиями США всегда преследуют исключительно личные интересы, поэтому ни одна «цветная революция» еще не привела к благополучию и процветанию страну, в которой она произошла.

«Этот концепт и технологии изначально были поставлены на службу американской внешней политики, когда без открытого использования грубой силы американцы свергали неугодный режим руками самих граждан и агентов влияния в тех или иных странах», — пояснил Шатилов.

При этом, по словам политолога, пока гегемония США была абсолютной, в 90-е годы прошлого века, американцы особо не нуждались в «цветных революциях» и действовали бесцеремонно и без оглядки на общественное мнение. Так, без всяких ухищрений, они устроили войну в Персидском заливе, разгром Югославии, вторжение в Ирак и Афганистан.

Однако позднее, когда в мире появились противовесы в лице России и Китая, американцам пришлось начать действовать более аккуратно и использовать теневые технологии свержения неугодных режимов.

«Прежде всего, за счет ведения внутренней подрывной деятельности через агентов влияния, так называемые институты гражданского общества и ориентированные на Запад НКО. Их задачей была эскалация протестных настроений и использование определенных групп населения для свержения нелояльных режимов», — пояснил Шатилов.

Он напомнил, что «цветные» технологии применялись американцами для разжигания протестов не только в Грузии, но и в Сербии, Армении. Однако, пожалуй, самый яркий пример организованной ими «цветной революции» произошел на Украине в 2013-14 годах. Тогда американцам удалось свергнуть президента «двойной лояльности» в лице Виктора Януковича и перепрограммировать население Украины в антироссийском ключе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Служба внешней разведки (СВР) России предупредила о готовящейся в Грузии «цветной революции», в ходе которой США хотят максимально ослабить позиции правящей партии «Грузинская мечта».

* — движение признано экстремистским и запрещено в России.