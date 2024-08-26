Убитую американцем в Одинцово девушку похоронили в Волгоградской области

Фото, видео: 5-tv.ru

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Жестокое убийство произошло 22 августа.

Состоялись похороны 30-летней девушки из подмосковного города Одинцово, в убийстве которой подозревается ее молодой человек, он родом из США. Кадры с места публикует 5-tv.ru.

Похороны прошли в Волгоградской области в понедельник, 26 августа.

Тело девушки было обнаружено 22 августа на лестничной клетке жилого дома. На ней обнаружили множественные колото-резаные раны. Предположительно, американец расправился с возлюбленной прямо у двери квартиры. Известно, что пара постоянно ругалась, но собиралась пожениться.

Однако незадолго до гибели девушка начала сомневаться в своем выборе. Вероятно, именно отказ выйти замуж за американца и стал для нее роковым.

Он успел сбежать в Турцию, но вскоре там его задержали местные правоохранители. Сейчас решается вопрос об отправке подозреваемого в Россию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности жестокого убийства девушки в Одинцове.