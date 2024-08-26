«Первые трое суток были самыми ужасными»: Елена Воробей об операции дочери

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Сейчас жизни единственного ребенка артистки ничего не угрожает.

Дочь юмористки Елены Воробей Софья Лебенбаум перенесла серьезную операцию на челюсть. В своих соцсетях артистка поделилась информацией о состоянии дочери и показала рентген челюсти с 20 шурупами.

«Сонечка уже не в больнице, говорить не может, есть может только через шприц и только жидкую пищу. Но такая она, эта операция, так у всех», — рассказала Елена Воробей.

Самое страшное семья перенесла во вторую ночь дома. Дочь начала задыхаться:

«Первые трое суток были самые ужасные. Особенно вторая ночь, когда я проснулась от того, что дочь разбудила. Глаза испуганные, в ручках тремор, что-то пытается показать, я не понимаю… и я прочла смс, которое она спешно набрала на экране мобильника «Я ЗАДЫХАЮСЬ», — написала артистка.

Instagram* / vorobei_elena

Воробей быстро поняла, что это оттек, но дома не было ничего сосудосуживающего. И в три часа ночи она побежала в ближайшую аптеку у дома, где мирно спал работник. Как вспоминает Елена, эти пять минут показались ей вечностью:

«Эти пять минут казались мне вечностью! Я выбежала на улицу и колотила телефоном по витражным окнам аптеки, понимая, что я, пусть и разобью эту стеклянную преграду, но внутрь попаду! Этот парень, с недовольным видом, еще в полусне мне с порога говорит Сосудосуживающего нет!» Наверное, подумал, что я наркоша, которой срочно нужна доза и я перепутала название», — сообщила Воробей.

В итоге юмористке все же удалось купить необходимый препарат, быстро вернуться и спасти дочь.

21-летней Софье Лебенбаум провели остеотомию обеих челюстей. Такую операцию обычно проводят для устранения лицевых диспропорций. Сейчас Софию ждет долгий период реабилитации и восстановления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Елена Воробей сохраняет безупречную внешность.

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