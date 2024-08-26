«Энергия возвращается»: какой вид спорта поможет справиться со стрессом

Тренер Гуфранова: человеку в стрессе точно не стоит заниматься спортом ежедневно

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Ежедневные тренировки не обязательны, если учитывать важный нюанс.

Справиться со стрессом может помочь так называемый «мягкий фитнес», например, йога или растяжка. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала фитнес-тренер Ксения Гуфранова.

В «мягкий фитнес» входит йога, плавание, растяжка и балет. По мнению тренера, эти направления помогут расслабиться и снять напряжение.

Кроме того, такие неприятные ощущения как раздражение способны снять и обычные физические упражнения.

«Чувствуете раздражение, недовольство — отложите работу на 10-15 минут, выполните простые упражнения, и вы почувствуете, как энергия возвращается к вам, как настроение улучшается», — пояснила эксперт.

Эксперт добавила, что ежедневно заниматься спортом во время стресса не рекомендуется. Вместо этого нужно посещать полноценную часовую тренировку, но только два раза в неделю. Можно добавить обычную прогулку пешком, подъем по лестнице, пробежку или езду на велосипеде.

Фитнес-тренер предупредила, что безмерная спортивная нагрузка может способствовать нарастанию тревожности и появлению стресса. Именно поэтому важно найти баланс.

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