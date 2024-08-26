От бизнесменов до политологов: как мир отреагировал на задержание Павла Дурова

Фото, видео: www.globallookpress.com / lukomore. org; 5-tv.ru

Миллиардеру и создателю одного из самых популярных мессенджеров может грозить серьезный тюремный срок.

Прокуратура Франции сегодня должна выступить с официальным заявлением для СМИ об аресте Павла Дурова. С момента задержания в аэропорту Ле-Бурже его держат под стражей, и официального обвинения до сих пор не предъявлено.

На новость о том, что миллиардеру и создателю одного из самых популярных мессенджеров грозит тюремный срок, отреагировала вся мировая общественность.

В его поддержку высказались политики, журналисты и представители бизнеса. Обо всем, что известно к этой минуте, в репортаже корреспондента «Известий» Максима Приходы.

Еще минимум 48 часов за решеткой. Таково проставление парижского суда. Итого арест Павла Дурова продлен до максимальных 96 часов. После этого ему должны либо предъявить обвинение, либо отпустить на свободу. Что очень маловероятно.

«Спустя сутки после задержания официальных сообщений нет. Все, что у нас имеется, вот эти косвенные признаки, они говорят о том, что дело серьезное. Как будто бы за Павлом Дуровым охотились и спецслужбы, какой страны бы они не были, они готовили это тщательно. Так, чтобы он не соскочил», — говорит бывший пресс-секретарь Павла Дурова Георгий Любушкин.

Соскочить было невозможно: в розыск Павла Дурова французские власти объявили перед самой посадкой его самолета для дозаправки в Париже. Частный джет Дурова на картах FlightRadar за 20 минут до приземления делает маневр в попытке изменить курс. Видимо, в этот момент основатель Telegram узнает о возможном задержании. Но самолет в итоге возвращается на маршрут, садится в Ле-Бурже. А Дуров — за решетку.

Официально обвинение пока не предъявили. Эксперты со страниц мейнстримной французской прессы поспешили предположить, что Павел Дуров замешан якобы в педофилии, торговле наркотиками, оружием и терроризме. Мол, на его платформе всем этим занимались, значит Дуров лично виноват.

«Это абсурд» — констатирует в эксклюзивном интервью «Известиям» Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии, которая, кстати, и покинула Европу, потому что там верховенство закона и свобода исчезли.

«Что они сделали — это безумие, потому что нельзя обвинить владельца компании, социальной платформы, в наркотерроризме, в педофилии, в контрабанде оружия и в других вещах, как будто он был во всем этом замешан. Не нужно быть экспертом в области права, чтобы сказать, что это неправильно», — уверен Кнайсль.

При этом сам основатель Telegram понимал, что находится в зоне риска. Говорят, даже написал своего рода завещание-инструкцию, что делать команде в случае его ареста.

«Мы привлекаем слишком много внимания со стороны ФБР, служб безопасности, куда бы мы ни приехали в США. Приведу пример: в прошлый раз, когда я был в США, я привез с собой инженера, работающего на Telegram, и за моей спиной сотрудники или агенты кибербезопасности попытались тайно нанять моего инженера», — говорил Дуров.

Дуров известен своим нежеланием сотрудничать со спецслужбами и приверженностью идеям свободы слова. Это и сыграло с ним злую шутку. Спецслужбы все же до него дотянулись. Причем эксперты полагают, что совсем не французские.

«Очевидно, что Telegram находится под огромным давлением США. Они могут держать его под стражей до того момента, пока он не предоставит западным спецслужбам доступ к программному обеспечению, которое позволит им шпионить за любым пользователем Telegram», — считает немецкий политолог Кристоф Херстль.

Для «главной демократии планеты» невозможность контролировать Дурова — большая проблема. Взять того же Цукерберга, который по первому требованию удаляет все неугодные посты.

Европейские политики полагают, что следующий на очереди — глава Х, то есть бывшего Twitter, в котором пока еще остается некое подобие плюрализма.

«Да здравствует свобода мысли и слова. Кому заткнут рот следующим? Великий (и неудобный) Илон Маск?» — высказался вице-премьер правительства Италии Маттео Сальви.

На этом фоне котировки криптовалюты TON заметно просели. Есть вероятность, что таким образом хотят повлиять на тех, кто инвестирует в блокчейн от Дурова. Среди них много россиян. Так что это может быть частью санкционной войны.

А вот сам Telegram бьет рекорды по количеству скачиваний. Те же, кто им пользуется давно, в панике стирают переписку.

«Удаляя сейчас переписки, вы только больше привлекаете внимание к своему аккаунту, и, чем больше вы удалили, тем быстрее дойдут до вас. Сначала все это все равно будет перебираться искусственным интеллектом», — считает хакер Петр Левашов.

Сейчас уже ясно: разговор с Дуровым будет жестким. И два стула, как на том его знаменитом интервью, выглядят следующим образом: либо Дуров пойдет на уступки западным спецслужбам и отдаст ключи, либо встанет в один ряд с другими борцами за свободу слова, такими как Сноуден и Ассанж.

В ближайшее время ожидается заявление французской генпрокуратуры. Но пока ясно точно: быстро вернуть Дурова из четырех стен удастся вряд ли.