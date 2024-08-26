Экс-замглавы Минэнерго Бобылева задержали за нападение на курьера

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Energy Russia

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Из-за чего произошел конфликт?

Бывшего заместителя министра энергетики России Петра Бобылева задержали в Москве по факту нападения на курьера. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, инцидент произошел вечером 25 августа во дворе дома на Фрунзенской набережной. По словам пострадавшего, во время движения по двору на служебной машине у него возник спор с двумя мужчинами, среди которых был Бобылев.

После этого чиновник бросил стеклянную бутылку в боковое окно курьерской машины. Как утверждает пострадавший, осколками ему ранило голову и ухо мужчины. Он был госпитализирован.

После этого Бобылева задержали и доставили в отделение полиции в Хамовниках. На место направлена следственно-оперативная группа.

Петр Бобылев работает в Минэнерго России с 2010 года. На должность заместителя главы ведомства был назначен в октябре 2021 года. С апреля 2022-го Бобылев возглавляет Департамент развития уголовной промышленности Минэнерго РФ.

В ведомстве не стали комментировать информацию о задержании чиновника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после групповой драки с поножовщиной в Петербурге скончался мужчина. Причиной конфликта стали деньги.