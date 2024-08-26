Важная зеленая карточка: что делать при потере СНИЛСа

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У многих при утрате этого документа начинается паника. Но впадать в уныние не стоит.

СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) требуется не только для оказания различных услуг и предоставления льгот, но и выступает в роли вашего личного пенсионного счета. Юрист Артем Дубников рассказал «Известиям», что нужно делать при его утрате.

Как оказалось, сегодня потеря СНИЛСА — это проблема не страшнее потери ксерокопии документа.

«С первого апреля 2019 года получать, хранить и восстанавливать „зеленую карточку“ больше нет необходимости, выдача документа прекратилась. Вместо них появились бумажные уведомления о регистрации в системе индивидуального учета по форме АДИ-РЕГ. Если вы поменяли паспорт или изменили личные данные, нужно сообщить об этом в социальный фонд. При утере СНИЛС можно получить бумажное уведомление, подтверждающее регистрацию в системе», — объяснил специалист.

Для получения уведомления необязательно даже выходить из дома — соответствующее заявление можно заполнить онлайн в личном кабинете Социального фонда России (СФР) или же в отделении МФЦ.

Если же у гражданина нет СНИЛС, то он должен будет заполнить специальную анкету, которую направят в Пенсионный фонд России, где в течение пяти дней будут оформлены необходимые документы и открыт индивидуальный лицевой счет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники нашли новый способ получать пароли россиян от «Госуслуг»