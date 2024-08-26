Бывшая возлюбленная Павла Дурова отпраздновала 44-летие в день его задержания

Фото: www.globallookpress.com / lukomore. org

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Поклонники оказались недовольны ее словами.

Подруга создателя Telegram и ВКонтакте Павла Дурова Ирина Болгар отпраздновала свое 44-летие в день задержания бизнесмена. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на пост экс-возлюбленной миллиардера, который та опубликовала на своей странице в соцсети.

Она поблагодарила поклонников за поздравления, написав восторженное сообщение вечером в субботу 24 августа.

«Вы сделали мой день! Это был лучший день рождения. Я вас всех люблю», — написала под конец поста Болгар.

Болгар, которая прежде заявляла, что является матерью троих детей Дурова, отправилась в круиз, путешествуя по Эгейскому морю. Неоднозначное поведение Болгар вызвало смешанную реакцию среди поклонников.

«Пашу арестовали, а она выкладывает пост о поздравлениях. Стеб высшего уровня», — прокомментировал пост Болгар один из подписчиков.

Публика выразила недоумение, почему Болгар так сильно демонстрировала ликование именно в день задержания бывшего возлюбленного. Которого, кстати, она вообще никак не упоминает в своих последних постах. Да и недовольство фанатов женщина решила просто игнорировать.

Павла Дурова задержали в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле-Бурже на выходе из частного джета. По данным СМИ, на бизнесмена во Франции был выписан ордер Национального управления судебной полиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что французские власти продлили срок содержания под стражей Павла Дурова.