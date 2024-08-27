«Как к себе домой»: SHAMAN объяснил, почему не боится давать концерты в горячих точках

SHAMAN не боится ездить в горячие точки, потому что главное — это люди

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Певец уже много раз выступил в городах Новороссии, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN не боится ездить в новые регионы страны и давать там концерты, несмотря на постоянные обстрелы со стороны ВСУ, поскольку главное — это люди.

Так, недавно исполнитель посетил Токмак и Запорожскую АЭС, где исполнил местных жителей и сотрудников атомной электростанции свои хиты. Слушатели смогли отвлечься и получить удовольствие, а это для Дронова самое важное. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.

«Я прекрасно понимал, что меня там люди ждут, и я приезжаю туда, как к себе домой. Я там дома, в России. С удовольствием отыграли концерт», — рассказал исполнитель хита «Я русский».

Артист отметил, что ради поддержки соотечественников он будет продолжать гастролировать по новым регионам страны, где не совсем спокойная обстановка.

«У меня очень простая философия: сколько Бог дал мне ходить по этой Земле, ни больше ни меньше не проходишь. Поэтому нечего боятся. Это то чувство, которое надо от себя всегда гнать», — подчеркнул SHAMAN.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN пожаловался на бессонницу.