Избила ложкой и утопила: подробности жестокого убийства опекуншей 6-летнего Далера

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa; СУ СК России по Свердловской области; 5-tv.ru

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Тело мальчика нашли летом 2023 года, но умер он в декабре 2022.

Жительница Екатеринбурга Вероника Наумова, опекунша шестилетнего Далера Бобиева, которая обвиняется в его убийстве, долго издевалась над мальчиком. Ребенка били, связывали, заставляли стоять в углу. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

Тело шестилетнего Далера нашли летом 2023 года в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Следователи в дальнейшем выяснили, что ребенок на самом деле умер еще в декабре 2022-го — задолго перед тем, как Наумова сообщила о пропаже приемного сына. Перед правоохранителями разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что якобы никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика.

«Была проблема»: долгие издевательства над ребенком

Вероника Наумова издевалась над мальчиком еще до его смерти. Так, например, он мог полдня простоять в углу. А если Далер брал что-то из еды без разрешения, то опекунша запирала его связанным в ванной комнате. Наумова об этом рассказала во время следственного эксперимента в квартире, где убила ребенка.

Приемная мать также привлекала к жестоким издевательствам над мальчиком и других детей: двух девочек и племянника. Последнему Наумова угрожала выселением из квартиры, если тот откажется.

«У нас была проблема, что он ходит ночью. Просила, чтобы его за ногу привязывали во время сна», — говорила Наумова во время следственного эксперимента.

Утопила в холодной воде: как был убит Далер Бобиев

Зимой 2022 года Наумова убила Далера. Сотрудник свердловского управления СК Шульга рассказал, как это было.

«В начале декабря 2022 года фигурантка, избив сначала ребенка металлической ложкой для обуви, погрузила его затем в ванну с холодной водой и утопила мальчика», — сказал он.

После этого Наумова вынесла тело Далера в спортивной сумке и спрятала в гараже, где через несколько месяцев его нашли.

«Жизнь» после смерти мальчика

Несмотря на то, что Далер был мертв, Наумова продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство. В СМИ сообщалось, что в она даже прятало тело мальчика в морозильной камере, установленной под полом первого этажа квартиры обвиняемой. Сама Наумова на допросах говорила, что не избавлялась от тела из любви и жалости к мальчику.

Также Наумова обманывала родного отца Далера, присылая ему фотографии мальчика и заверяя, что с ребенком все хорошо.

Поспешный переезд

После убийства Далера женщина начала искать новое жилье. Уже через 13 дней она позвонила по одному объявлению и сказала о намерении переехать в дом, где все еще живет другая семья. Наумова была, как танк: она смогла сделать так, что жильцы, у которых договор закончиться должен был через две недели, съехали уже через три дня.

Арендодателю новая семья сыграла совсем не на руку: Наумова и ее дети полностью разнесли дом за полтора месяца. Однажды туда приезжал друг хозяйки, который рассказал о выбитых окнах, выломанных дверях, грязи и вони, а также нецензурной брани. Позднее 5-tv.ru публиковал жуткие фото из дома, где жила опекунша. При этом нужно отметить, что за съем Наумова платила исправно.

Расследование убийства Далера

Правоохранители задержали Веронику Наумову 29 июня. Уголовное дело также расследовалось и в отношении ее племянника. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении следующих преступлений: «Убийство малолетнего с особой жестокостью», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего», «Истязание, сопряженное с издевательствами и мучениями для потерпевшего», «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего», «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним», «Мошенничество при получении выплат».

В июле 2023-го также задержали заведующего детсадом и специалист управления соцполитики учреждения, куда ходил Далер. По данным следствия, они знали о наличии телесных повреждений у ребенка, но не сообщили правоохранителям и не приняли ряд мер согласно своим должностным инструкциям.

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