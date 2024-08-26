Чужой среди своих: почему картофель опасно хранить в холодильнике

Нутрициолог Гусакова: картофель нужно хранить на отдельной полке в холодильнике

Фото: © РИА Новости / Варвара Гертье

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Этот овощ выделяет опасное для других продуктов вещество.

Картофель не стоит хранить в холодильнике на одной полке с луком — все дело в выделяемом первым газе этилене. Об этом в комментарии NEWS.ru рассказала врач-нутрициолог Вероника Гусакова.

«В холодильнике картофель нужно хранить либо с корнеплодами, либо на отдельной полке», — пояснила специалист.

Причина в газе — этилене, который выделяет картофель. Он ускоряет созревание лежащих рядом других овощей, например, лука, огурцов и помидоров. По мнению врача-нутрициолога, выставление картошки рядом с корнеплодами вроде моркови и репы будет одним из правильных решений.

Более того, крайне не рекомендуется, чтобы частички почвы попадали на другие продукты. Дело в том, что там могут содержаться различные микроорганизмы, а также паразиты, предупредила врач.

Гусакова добавила, что нужно также следить за картошкой, вовремя отсекая от них поврежденные и гнилые клубни. Специалист объяснила это тем, что иначе гниение перекинется на своих здоровых «собратьев».

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