Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Западные аналитики называют нападение Украины на Курскую область авантюрой, которая не помогла киевскому режиму переломить ситуацию на фронте.

Несмотря на «курскую авантюру» Украины, Россия приближается к большой победе. С таким заголовком вышла британская Times.

Статья посвящена ситуации в ДНР, в частности боям в районе Покровска, где, по оценке издания, ВСУ переживают сейчас коллапс. А среди его причин — нехватка боеприпасов, новая российская тактика с применением планирующих бомб. Ну и главное — значительный численный перевес наших войск.

Журналисты выяснили, что украинские боевики в Донбассе истощены и нередко вдвоем или втроем пытаются отразить атаки десятков российских солдат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные рассказали о боях за поселок Желанное в ДНР. Было уничтожено большое количество военной техники ВСУ, в том числе немецкий танк Leopard, БМП и бронетранспортеры западного производства. Огромную помощь при освобождении Желанного нашим солдатам оказали расчеты беспилотников.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.