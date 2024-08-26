Лето не отпускает: жителей Москвы предупредили о сильной жаре в понедельник

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Сегодня будет самый теплый день с начала августа.

В последний понедельник лета, 26 августа, в Москве прогнозируется повышение температуры воздуха до плюс 30 градусов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице в Telegram-канале.

«В дневные часы 26 августа в Москве ожидается сильная жара +30 градусов», — говорится в сообщении.

Москвичей призвали во время сильной жары надевать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды и по возможности находиться в тени. Еще следует исключить обращение с открытым огнем.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус подчеркнул в Telegram-канале, что 26 августа — самый теплый день с начала августа. По его словам, сегодня температура воздуха составит от плюс 28 до плюс 30 градусов, а в Подмосковье она дойдет до плюс 31 градуса.

Ветер юго-западный, будет переход на северо-восточный. Атмосферное давление ставит 752 миллиметра ртутного столба, а это, отметил Леус, выше нормы.

Во вторник, 27 августа, погода ожидается похожа. По словам Леуса, осадков не предвидеться, а температура воздуха буддет от плюс 29 до плюс 31 градуса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая погода будет в Москве в последнюю неделю лета. Столицу накроет 30-градусная жара, которой нужно успеть насладиться перед грядущими заморозками.