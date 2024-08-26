Ложка за здоровье: раскрыты неожиданные полезные свойства манной каши

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Содержание множества витаминов — лишь верхушка айсберга.

Манная каша, которую готовят из одноименной крупы, полезна для организма благодаря большому содержанию витаминов и минералов. Об этом в комментарии NEWS.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

Специалист пояснила, что манная крупа богата магнием, кремнием, фосфором, железом, кобальтом, цинком и калием. Тимощенко подчеркнула, что именно последний минерал крайне важен для людей с заболеваниями почек и сердца.

Врач-гастроэнтеролог добавила, что не стоит сбрасывать со счетов и витамины, которые содержатся в манной крупе. Причем список здесь почти такой же длинный: витамины группы B, E, PP идут рука об руку с полезными минералами вроде кальция.

Стоит добавить, что манную крупу не стоит промывать под водой перед варкой. Дело в том, что просто она разбухнет, впитав влагу. Булгур также входит в этот список. Его не нужно промывать, поскольку он уже термически обработан.

Ранее 5-tv.ru писал, какая каша способна снизить артериальное давление. Она нередко появляется на столе россиян, но не все придают ей важное значение.