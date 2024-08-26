«Попытка искупить вину»: Сырский из последних сил спасает свою карьеру

The Telegraph: Сырского могут уволить из-за провала операции в Курской области

Фото: Zuma \ ТАСС

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В офисе украинского президента уже настаивают на его смещении с поста главкома ВСУ.

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область связана с попыткой главнокомандующего украинской армией Александра Сырского реабилитироваться после отступления в Харьковской области. Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что после провала боевиков в Харьковской области, положение Сырского сильно пошатнулось. Сейчас украинские войска терпят провал в Курской области.

Теперь, согласно неподтвержденной информации, на которую опирается издание, глава офиса президента Украины Андрей Ермак настаивает на смещении Сырского с должности главкома. В необходимости его увольнения он старался убедить украинских властей.

«Некоторые предполагают, что атака на Курскую область отчасти является попыткой полковника Сырского искупить вину… Вопрос о его наследии может решиться в ближайшие несколько недель», — говориться в публикации.

Также в материале добавили, что Украина продолжает слишком сильно полагаться на помощь стран Запада. Однако Киев не получил еще даже обещанное вооружение.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за сутки ВСУ потеряли более 300 боевиков в приграничье Курской области. Российские войска продолжают отражать попытки вторжения противника на территорию РФ.