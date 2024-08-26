Луна в конфликте с Солнцем: как лучше провести 26 августа

Фото: 5-tv.ru

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День обещает быть сложным — сегодня важно соблюдать некоторые правила.

Недаром говорят, что понедельник — день тяжелый. Начало рабочей недели выдастся немного напряженным. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

Виновато сегодня с самого утра Солнце. С первых часов до полудня по московскому времени Луна будет находиться в конфликте со светилом. Именно поэтому возникнут сложности с созданием авторских проектов.

Кроме того, стоит немного поубавить свою гордыню — приготовьтесь в случае необходимости идти на уступки, помогать окружающим и меньше думать о себе. В этот понедельник излишнее самолюбие может навредить.

С 12:00 по московскому времени и до самого конца дня Луна окажется под ударом Сатурна, что влечет за собой нервное настроение.

«Удовольствия пока недоступны: миром правит критика, ограничения и „оптимизация“. Можно почистить список контактов в телефоне, убрав людей, которые вас разочаровали», — предложила астролог.

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