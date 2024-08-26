Четыре человека пострадали после атаки беспилотника на Саратов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Вражеский дрон попал в жилую высотку. Что происходит на место ЧП?

Четыре человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника на Саратов. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Саратовской области.

«Одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в одно из лечебных учреждений города Саратова. Троим пострадавшим оказана помощь на месте», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечал прежде губернатор региона Роман Бусаргин, ВСУ атаковали с помощью беспилотника 38-этажный жилой комплекс на Предмостовой площади. Несколько этажей здания получили повреждения. Жителям пострадавших квартир предоставят место для проживания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что минувшей ночью силы ПВО уничтожили и перехватили 20 беспилотников самолетного типа в разных регионах страны.