«Врачи борются за ее жизнь»: женщина пострадали при атаке беспилотников на Саратов

В результате атаки беспилотников ВСУ на Саратов тяжело ранена женщина

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Обломки вражеского дрона попали в 38-этажный жилой комплекс.

Минувшей ночью ВСУ совершили атаку с помощью беспилотников на Саратов и расположенный рядом город Энгельс. Как рассказал губернатор региона Роман Бусаргин, обломки вражеских дронов попали в жилые дома, в результате происшествия пострадали несколько человек.

Так, в Саратове беспилотники атаковали 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». Судя по опубликованным фото главы региона, несколько этажей здания получили повреждения.

«В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте. Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме», — уточнил Бусаргин.

В результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади. Telegram / Роман Бусаргин/ busargin_r

Он также отметил, что жителям пострадавших квартир предоставят место для проживания. Также поставлена задача в кратчайшие сроки просчитать необходимую компенсацию.

В Энгельсе повреждения получил жилой дом на улице Пушкина. К счастью, там обошлось без пострадавших.

По информации Минобороны РФ, минувшей ночью силы ПВО уничтожили и перехватили 20 беспилотников самолетного типа в разных регионах страны.

Девять — над Саратовской, три — над Курской, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской, а также по одному над Орловской и Рязанской областями.