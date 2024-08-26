Застал врасплох: Петросян тайком пробрался в гримерку SHAMAN в Сочи

Фото, видео: 5-tv.ru

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Юморист сделал это не ради забавы, а с определенной целью.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян назвал исполнителя Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, удивительным человеком.

Юморист посетил сольный концерт музыканта в Сочи, а после захотел лично поздравить его с удачным выступлением. Эксклюзивные кадры звездной встречи в гримерке оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Это спектакль! Это шоу! Это что-то цельное и сверх того, что было в истории жанра. Рок-музыка, но она вдруг, в отличие от того, что было на свете, обрела такую глубину, такую художественность. Окрашенную грандиозной идеей любви к Родине, к защите Родины, ко всему сердечному, что накопил наш народ. И вам удалось это сделать», — заявил Петросян.

После этих слов Дронову не осталось ничего другого, как просто поклониться в благодарность. Петросян также заметил, что между ним и артистом есть нечто схожее.

«Что-то есть родное у нас с вами, потому что все мое творчество зиждилось всегда на нашей культуре и нашем менталитете. На нашем понимании жизни, на, как теперь говорят, ценностях. Я всегда был на страже интересов народа. Вы сейчас на страже тоже. Вот это нас объединяет», — подчеркнул юморист.

Напоследок Петросян попросил Дронова писать больше лирических песен. Юморист уверен, что и они точно «въедут в душу нашего народа». Кроме того, знаменитости договорились выступить вместе в следующем году на шоу юмориста.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN установил рекорд, исполняя песню на своем концерте.