В Петербурге открылась выставка, посвященная истории перемещения памятников

Фото, видео: 5-tv.ru

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Экспозиция рассказывает о причинах и механизмах переноса скульптур.

Памятники не стоят на месте. Выставка с таким названием открылась в петербургском Музее городской скульптуры. Экспозиция рассказывает историю монументов, которым за свою историю приходилось менять место дислокации, а некоторым — и не по одному разу. Почему это происходит и как специалисты справляются со сложной задачей — все выяснила корреспондент «Известий» Юлия Майданова.

Как и у петербуржцев, которые меняют квартиры и районы проживания, у памятников бывают основательные причины для переезда. У некоторых, как у их прототипов, складывается непростая судьба. Будто мятущаяся душа не может найти себе места.

Скульптор Любовь Холина планировала поставить памятник Федору Достоевскому недалеко от Никольского собора. Но выяснилось, что там неустойчивый грунт и множество коммуникаций.

«Иногда рисуются какие-то красивые идеи, но неизвестно, что у нас находится под землей, и требуются планы от разных учреждений — есть водоканал, есть электросети, а есть кабели, которые неизвестно когда проложены. То есть тут такая жестокая реальность врывается в творческие планы», — объясняет Павел Игнатьев, скульптор, внук Любови Холиной.

Памятник решено было установить на Владимирской площади, но и здесь Федор Михайлович не сразу устроился.

«Памятник должен был стоять за нами из-за этого получался важный ракурс. Вы видели памятник со спины и воспринимали его на фоне собора с обращенной головой к собору», — добавляет Игнатьев.

Из-за путаницы в планах коммуникаций, решили не рисковать и поставить памятник чуть дальше от Владимирского собора, впрочем, задумку автора сохранить удалось.

Вокруг все уже очень сильно изменилось, выросли новые здания. Развитие городской инфраструктуры — частая причина переезда монументов. Сохранить памятник или проложить дорогу — эту дилемму решали во все эпохи. Московские триумфальные ворота — пример компромисса.

«Эти ворота были разобраны в 30-е годы, потому что мешали транспортному движению. Строилась развязка. Общественность выступала за то, чтобы не разрушать памятник. И ворота собрали заново на том же фундаменте в 50-е годы», — рассказала куратор выставки Екатерина Карпова, старший научный сотрудник Государственного музея городской скульптуры.

А транспортные потоки, как мы видим сейчас, пошли вокруг памятника. Перестановка монументов случалась и по другой причине — царю не нравилось.

На Марсовом поле в XIX веке находился румянцевский обелиск — памятник в честь побед в русско-турецкой войне. Сначала он уступил место памятнику Александру Суворову. А затем переехал на Васильевский остров — вокруг него вырос Румянцевский сад. Да и самому генералиссимусу пришлось сменить дислокацию. С Марсова поля его переместили на Суворовскую площадь.

«Решение об их переносе принимал император Александр I, которому не нравилось их расположение на Марсовом поле. Он считал, что таким образом они не являются украшением города», — пояснила Екатерина Карпова, старший научный сотрудник Государственного музея городской скульптуры.

А порой скульптура теряет свое назначение.

Фонтан-поилка Нептун переезжал много раз. Построили его, и еще несколько похожих, в 1809 году на Царскосельской дороге для путешественников. Но со временем тракт утратил свою актуальность и, чтобы сохранить фонтан, как памятник, в 1945 году его перенесли на площадь Восстания, в то самое место, где сейчас выход из метро. Там он стал мешать движению и строительным планам и отправился в парк Победы. Затем был демонтирован и хранился в музее городской скульптуры, и в 2003 году занял свое место на Сенной площади.

«Город растет, город меняется, меняются вкусы и политические задачи. Целый комплекс проблем приводит к тому, что памятники перемещаются по городу», — говорит Наталия Яблонская, начальник отдела «Невский, 19» Государственного музея городской скульптуры.

Передвигают в Петербурге не только памятники, даже целые дома — как это происходило совсем недавно — историческое здание Императорского воспитательного дома 1913 года на Черной речке перенесли на 52 метра. А могут переместить и квартал — Фарфоровский пост, чтобы проложить скоростную магистраль «Петербург-Москва».

Ну, а те памятники, которые остаются нетронутыми, иногда оказываются в чужеродной для себя среде.

«На Итальянской улице в 1990-е еще годы возник ресторан под названием „Золотой Остап“ и около входа в этот ресторан была поставлена скульптура Остапа Бендера. Но ресторан этот давно закрылся, никакой связи Остапа Бендера ни с Петербургом (Ленинградом), ни с этим зданием абсолютно нет. И в общем, довольно странная ситуация», — вспоминает Владимир Линов, заслуженный архитектор России.

Впрочем, каждый переезд для памятника, как и для человека, — испытание. И хоть они из гранита, мрамора и бронзы, на самом деле, достаточно хрупки. Эта выставка — еще один повод задуматься о том, как сохранить исторические ценности, несмотря на жизненные перипетии.