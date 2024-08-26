В леопардовом плаще и без трусов: Чеботина предложила свой вариант дресс-кода на сцене

Чеботина на сцену никогда не надела бы трусы

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Своим признанием певица шокировала публику.

Исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина рассказала, что никогда бы не надела на сцену. В беседе с 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе она заявила, что предпочла бы выступать перед зрителями… без трусов.

«Трусы. Или акваланг, в нем будет максимально некомфортно работать», — кратко сказала знаменитость и засмеялась.

Также Чеботина отметила, что никогда не стоит зарекаться. Когда-то певица утверждала, что никогда не наденет вещи с леопардовым принтом, однако потом купила себе леопардовый плащ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Люся Чеботина раскрыла детали своего райдера во время выступлений. Певица не относит себя к тем, кто требует что-то экзотичное или необычное. По ее словам, в списке к организаторам обычно указаны только фрукты, закуски, вода, салфетки и другие необходимые вещи.