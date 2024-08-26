Охота на родителей: мошенники начали красть данные россиян через школьные чаты

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Только за последние два летних месяца было заблокировано более 400 фишинговых доменов в популярных мессенджерах.

В преддверии 1 сентября мошенники решили воспользоваться схемой кражи данных у россиян через школьные чаты. О том, как именно злоумышленники от имени директора школы или классного руководителя собирают деньги на нужды класса, сообщили «Известия».

Так, для мошеннической схемы злоумышленники создают групповые чаты от имени директора учебного заведения или классного руководителя, а затем рассылают сообщения с просьбой сдать средства на какие-то нужды.

«Обычно запрашиваемые мошенниками суммы варьируются в диапазоне от 500 до пяти тысяч рублей», — рассказали эксперты Координационного центра доменов.RU/. РФ.

Информацию о директоре или классном руководители мошенники узнают из социальных сетей. Там же они могут выяснить номера телефонов. И даже не поленятся и придут в школу под выдуманным предлогом. После этого телефонные номера подвергаются фишинговым атакам. А именно мошенники отправляют поддельные предложения о выигрыше в лотерее или подарке от известного бренда, выгодные предложения, уведомления о необходимости установить ПО для защиты компьютера и другие.

Дальше же, когда жертвы переходят по вредоносным ссылкам, мошенники крадут данные, которые жертва вводит в предложенной форме. А дальше в групповой чат они отправляют сообщение с данными счета для сбора средств на школьные нужды или новая фишинговая ссылка.

Понять родителям, что мошенники завладели групповым чатом, сложно. Поэтому лучше всего при просьбе перечислить деньги на какие-либо нужны просто подождать и не отправлять сразу деньги. Также можно запросить подтверждение, позвонив в школу по городскому телефону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники едва не обманули певца Николая Баскова почти на десять миллионов рублей.