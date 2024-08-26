«Маму не бросают»: Донцова объяснила, почему не уехала из России

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

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Писательница отметила — ее род деятельности позволяет работать из любой точки мира, но если она по-прежнему в РФ, значит, это говорит о многом.

Писательница Дарья Донцова объяснила, почему она, в отличие от некоторых российских знаменитостей, не уехала из России. Как она рассказала на встрече с поклонниками в Пензе, страна для нее — не просто местожительство. Писательницу процитировало aif.ru.

«Я хорошо понимаю: куда бы ты не уехал, факта того, что ты родился в России, никто не отменит. Родина — это мама. А маму никогда не бросают», — сказала Донцова.

Ее род деятельности, добавила писательница, позволяет работать из любой точки мира, но если она по-прежнему в РФ, значит, это говорит о многом.

Кроме того, Донцова вновь затронула тему своей болезни. Борьба с онкологией ей далась сложно, но главное в этом вопросе — позитивный настрой и вера в лучшее.

«Меня лечили. Мне сделали четыре операции, было много курсов химиотерапии, лучевая терапия, пять лет гормонотерапии. Ничто не дается легко и просто. Надо работать над собой. Хочешь иметь красивую фигуру? Это значит не надо есть булки и надо пойти в спортзал. Хочешь жить счастливо? Перестань завидовать, ныть», — добавила Донцова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дарья Донцова пережила смерть супруга.