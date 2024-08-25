МЧС РФ: площадь пожара на юго-востоке Крыма увеличилась до 45 гектаров

Фото, видео: Telegram / МЧС России/ mchs_official; © РИА Новости / Кирилл Брага; 5-tv.ru

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В ликвидации стихийного бедствия задействованы почти 400 специалистов и более 100 единиц техники.

Площадь пожара на горнолесной местности Тепе-Оба в Крыму составляет 45 гектар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ, добавив, что в ликвидации возгорания задействованы почти 400 специалистов и более 100 единиц техники.

«В том числе два вертолета Ми-8 МЧС России, которые сбросили 35 тонн воды», — заявили в Telegram-канале ведомства.

Площадь пожара растет, в регионе была организована эвакуация местных жителей. Сейчас свои дома покидают жители садовых некоммерческих товариществ (СНТ) «Рассвет» и «Волна». Также развернули два пункта временного размещения в Коктебеле. Как добавили в прокуратуре полуострова, ситуация находится на контроле ведомства.

«Ситуация находится под личным контролем прокурора республики. Под контролем находится соблюдение прав граждан, эвакуированных из садовых товариществ», — сообщили в прокуратуре.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как в Туве более 600 человек тушили природные пожары.