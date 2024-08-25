«Нечего скрывать»: команда Telegram прокомментировала задержание Дурова

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Временное руководство мессенджера считает действия французских властей абсурдными.

Telegram соблюдает все законы Евросоюза. Об этом сказано в первом официальном комментарии мессенджера по поводу задержания его основателя Павла Дурова.

«Модерация сервиса соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать... Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой. Почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и как источник важной информации», — отмечается в посте.

Павла Дурова задержали в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета. По данным СМИ, на бизнесмена во Франции был выписан ордер Национального управления судебной полиции.

При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже. Сейчас Дурова арестовали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. При этом бизнесмен является гражданином Франции и потому не подлежит обмену или экстрадиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-помощник арестованного во Франции предпринимателя уверен в стойкости бывшего шефа, но опасается применения к нему пыток.