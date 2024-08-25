Фото, видео: www.globallookpress.com / © lukomore. org; 5-tv.ru

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Экс-помощник арестованного во Франции предпринимателя уверен в стойкости бывшего шефа, но опасается применения к нему физических действий.

Арестованный во Франции бизнесмен Павел Дуров не сломается на допросах и «не сдаст» ни свою компанию, ни соратников. Об этом в интервью 5-tv.ru заявил бывший пресс-секретарь основателя «ВКонтакте» и Telegram Георгий Лобушкин.

Единственное, о чем переживает экс-помощник Дурова, — это физические пытки, которые могут применить к его бывшему руководителю.

«Павел Валерьевич Дуров — это кремень. Поэтому, если там не будут применяться физические пытки, то, конечно, он не сдаст ничего — ни компанию, ни ключи, ни своих соратников. Никогда в жизни! Он будет до конца терпеть эти допросы. Это 100 процентов», — заявил Лобушкин.

Он также охарактеризовал Дурова как принципиального руководителя-идеалиста, который всегда умел слушать мнение других и доказывать свое. Кроме того, по словам Лобушкина, создатель Telegram всегда жестко защищал свой бизнес и команду.

«В плане отстаивания интересов компании вовне он был принципиальным, жестким человеком всегда, во всех вопросах. Во всем, что происходило внутри команды, он договороспособен, но в каких-то рамках», — отметил экс-сотрудник Дурова.

Лобушкин уверен, что его бывший шеф не догадывался о готовящемся аресте, иначе ни за что не полетел бы в Париж. Бывший пресс-секретарь назвал Дурова довольно осторожным человеком во всех аспектах жизни. Более того, бизнесмен знал об интересе к своей персоне различных спецслужб и ведущейся за ним слежке, о чем сам говорил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Скорее всего, это (задержание Дурова — Прим. ред.) можно назвать спецоперацией. Как будто бы за Павлом Дуровым охотились, и спецслужбы готовили это тщательно, чтобы он не соскочил. Это говорит о том, что это довольно серьезный наезд на Дурова, и быстро это не закончится», — рассуждает Лобушкин.

Он добавил, что, по его сведениям, для команды Telegram задержание Дурова стало полной неожиданностью, и ситуацию там сейчас никто не контролирует.

Павла Дурова задержали в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета. По данным СМИ, на бизнесмена во Франции был выписан ордер Национального управления судебной полиции.

При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже. Сейчас Дурова арестовали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. При этом бизнесмен является гражданином Франции и потому не подлежит обмену или экстрадиции.

Ранее политолог Богдан Безпалько в комментарии 5-tv.ru предположил, что на Западе намерены заставить Павла Дурова изменить информационную политику Telegram.