«Талантливые и благородные»: Киркоров о женщинах, которых любят успешные мужчины

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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По мнению певца, внешность не имеет значения.

Успешным мужчинам нравятся талантливые и благородные женщины. Об этом певец Филипп Киркоров заявил корреспонденту 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе».

Артиста, в окружении которого всегда много шикарных женщин, спросили, какие представительницы прекрасного пола нравятся успешным состоявшимся мужчинам.

«Только талантливые и благородные… Внешность не имеет значения. Милфы», — заявил в ответ Киркоров.

Певец ранее открыл конкурс молодых исполнителей своей новой композицией «Корона», которую многие сочли «похожей на известный хит». Когда же Киркорову намекнули на очередной плагиат, он на удивление сдержанно заявил, что сегодня стало модным «взять сэмпл известного трека и сделать коллаборацию с новым произведением». Именно это и произошло в случае с его новой песней «на вполне законных авторских основаниях», пояснил певец.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой секрет похудения Филиппа Киркорова раскрыла продюсер Яна Рудковская.